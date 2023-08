Stiri pe aceeasi tema

- Polonezii se vor pronunta prin vot daca sunt de acord cu privatizarea companiilor de stat, a anuntat vineri Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului conservator Lege si Justitie (PiS), scrie Reuters.

- Polonia nu va accepta anularea restrictiilor privind importurile de cereale din Ucraina dupa 15 septembrie, afirma vicepremierul Jaroslaw Kaczynski, indemnand si alte tari, inclusiv Romania, sa nu ofere concesii Uniunii Europene, care a semnalat ca masurile nu vor fi prelungite.Jaroslaw Kaczynski,…

- Polonia ar putea organiza simultan cu alegerile din toamna un referendum asupra acordului european privind migratia, a afirmat luni, 19 iunie, Pawel Jablonski, adjunct al ministrului de externe, intr-un interviu pentru postul privat Radio Wnet, preluat de Reuters . „Astfel de voturi cuplate au avut…

- Populistii nationalisti aflati la putere in Polonia doresc sa organizeze un referendum national pe tema acceptarii refugiatilor, fiind nemultumiti de acordul european privind reforma sistemului de azil din UE, relateaza AFP, informeaza News.ro.Anuntul a fost facut joi de Jaroslaw Kaczynski, presedintele…

- Liderul partidului polonez de guvernamant Lege si Justitie (PiS), Jaroslaw Kaczynski, a reafirmat joi opozitia Poloniei fata de mecanismul de relocare a migrantilor intre statele UE decis saptamana trecuta de ministrii europeni de interne si a anuntat ca va fi organizat in tara sa un referendum pe aceasta…

- Polonia intenționeaza sa majoreze salariul minim cu 25%, in doua etape, anul viitor, pentru a-i ajuta pe oameni sa faca fața inflației ridicate, a declarat ministrul Familiei și Politicii Sociale, Marlena Malag. “Salariul minim anul viitor va fi de peste 4.200 de zloți (1.015 dolari)”, a declarat Malag,…

- Polonia intentioneaza sa majoreze de doua ori salariul minim in 2024, pentru a ajuta oamenii sa faca fata unei inflatii ridicate, a declarat ministrul Familiei si Politicii Sociale, Marlena Malag, in timp ce partidul de guvernamant Lege si Justitie (PiS) se pregateste pentru alegeri parlamentare mai…

- Guvernul de la Varsovia va majora din 2024 valoarea alocatiei lunare pentru copii la 800 de zloti (193,13 dolari) per copil, de la 500 de zloti in prezent, a anuntat Jaroslaw Kaczynski, seful partidului aflat la guvernare in Polonia (PiS), transmite Reuters.Programul de sprijin pentru familii - "Family…