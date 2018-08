Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de motociclisti din intreaga tara si din strainatate sunt asteptati sa participe, la finalul acestei saptamani, la cea mai mare parada moto organizata in Romania. Evenimentul „Run Moto Hai in Bucovina" va avea loc sambata, 11 august, si este organizat de Chopper Academy MC in ...

- Gara Itcani din municipiul Suceava este o bijuterie arhitecturala construita de austrieci in perioada in care Bucovina se afla sub ocupatie habsburgica. In ultimii ani, gara devenise o ruina, iar intr-un final autoritatile s-au gandit sa o restaureze. Fiind in proces de restaurare, langa gara a fost…

- O furtuna a lovit sambata seara Suceava și a facut ravagii in mai multe sate, scrie realitatea.net.Furtuna de sambata seara a facut ravagii in comuna Udești din județul Suceava. Grindina a distrus culturile agricole, iar o viitura a inundat mai multe gospodarii.

- Ma numesc Madalina Antonesi, sunt psiholog clinician la Centrul de dializa din municipiul Suceava, președinta Asociației caritabile ,,Zambete in Bucovina''. Avem o poveste trista care ne apasa și avem nevoie de ajutor financiar. In satul Calinești - Enache locuiește o familie cu 5 copii ...

- Conferintele BTL Design impreuna cu trustul de presa Agora Group SA organizeaza in data de 21 iunie la Suceava, o noua editie a programul de evenimente „Solutii pentru dezvoltarea IMM-urilor 2018”. Evenimentul va avea loc la hotel Bucovina incepand cu ora 9.30. Evenimentul este impartit in doua sesiuni…

- La Viena, in capitala Austriei, a debutat vineri, 15 iunie, manifestarea intitulata ”Bucovina saluta Viena!” inclusa in programul național ”Romania saluta Viena!” derulat cu ocazia Centenarului Marii Uniri. Delegația județului Suceava condusa de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a…

- In seara zilei de vineri, 8 iunie 2018, la Suceava, in cadrul Galei Femeilor Antreprenor s-a lansat Federatia Femeilor de Afaceri din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. Evenimentul a reunit peste 300 de invitati, reprezentanti ai autoritatilor publice locale si judetene, personalitati din mediul universitar…

- Capitala Austriei, Viena, se va afla pentru doua zile sub asediu bucovinean. O delegație a județului Suceava condusa de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, va poposi la Viena in zilele de 15-16 iunie pentru a participa la manifestarea intitulata ”Bucovina saluta Viena” inclusa in programul…