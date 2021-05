Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek (15 WTA, favorita nr. 15) a zdrobit-o duminica pe Karolina Pliskova (Cehia, 9 WTA, favorita nr. 9) in finala turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 1.577.613 euro, invingand-o in doua seturi simetrice, 6-0, 6-0, in mai putin de o ora. Foto:…

- Jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 9 WTA, a 9-a favorita, s-a calificat sambata in finala turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 1.577.613 euro, dupa ce a trecut in semifinale de croata Petra Martic (25 WTA) in trei seturi, 6-1, 3-6, 6-2. Pliskova a avut nevoie de mai putin…

- Motivul pentru care Bianca Andreescu va rata turneul de la Roma este unul absurd. Jucatoarea de tenis este la 100% din punct de vedere fizic, iar cu toate ca a ieșit negativ la ultimul test pentru Covid-19, Bianca va declara forfait la Roma. Reamintim faptul ca turneul de la Roma este competiție pregatitoare…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a reusit cea mai mare performanta a carierei, prin calificarea in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Sankt Petersburg, dotat cu premii totale de 565.530 dolari, dupa ce a invins-o miercuri seara pe letona Jelena Ostapenko, in doua seturi,…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka s-a declarat "foarte fericita" dupa ce a castigat pentru a doua oara turneul Australian Open, exprimandu-si totodata speranta ca va reusi sa obtina un trofeu de Mare Slem si pe zgura de la Roland Garros, potrivit Agerpres. "Sunt foarte fericita. Pentru…

- Serena Williams a invins-o pe Simona Halep in sferturile de finala de la Australian Open. Jucatoarea noastra nu a reușit sa o depașeasca pe legenda in activitate a tenisului feminin și a parasit turneul. Williams (39 ani, 11 WTA), care a castigat de sapte ori titlul la Melbourne, s-a impus fara mari…