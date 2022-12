Polițistul de frontieră din Huși, care a accidentat o femeie pe trecerea de pietoni, rămâne în arest la domiciliu de sărbători! MASURA… Polițistul de frontiera din Huși, care in septembrie, a accidentat grav o femeie pe o trecere de pietoni de pe Bulevardul 1 Mai, iși va petrece sarbatorile in arest la domiciliu. Instanța a dispus prelungirea masurii cu inca 30 de zile și a respins solicitarea formulata prin aparatorul sau, de a fi lasat sub […] Articolul Polițistul de frontiera din Huși, care a accidentat o femeie pe trecerea de pietoni, ramane in arest la domiciliu de sarbatori! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NEEXPERIMENTATA…O politista de 23 de ani, aflata la volanul autospecialei de politie, a lovit o femeie de 58 de ani ce se angajase in tarversare, pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc duminica seara, in orasul Negresti. Iata asadar, ca dupa ce in luna septembrie, un politist din noua generatie…

- DECIZIE… Polițistului de frontiera din Huși, care, in septembrie, a accidentat o femeie pe trecerea de pietoni, baut fiind la volan, i s-a prelungit arestul la domiciliu. Acesta nici nu a mai contestat masura, deși aparatorul sau a cerut instanței sa ii fie schimbat arestul la domiciliu cu masura controlului…

- DIVERGENTE… Surpriza la Judecatoria Husi! Instanta a decis ca politistul de frontiera in varsta de 45 ani, care in seara zilei de 23 septembrie a accidentat grav pe trecerea de pietoni o femeie, beat fiind la volan, poate beneficia de o masura mai blanda decat arestul preventiv. S-a dispus, prin urmare,…

- DECIZIE… Surpriza la Judecatoria Huși! Instanța a decis ca polițistul de frontiera in varsta de 45 ani, care in seara zilei de 23 septembrie a accidentat grav pe trecerea de pietoni o femeie, beat fiind la volan, ca poate beneficia de o masura preventiva mai blanda decat arestul preventiv. Mai exact,…

- NEȘANSA… Polițistul de frontiera din Huși, care, in seara zilei de 23 septembrie, a accidentat grav o femeie aflata chiar pe trecerea de pietoni, nu scapa de arestul preventiv. Instanța Tribunalului Vaslui i-a respins acestuia contestația formulata fața de hotararea Judecatoriei Huși, prin care s-a…

- DUPA GRATII… Politistul de frontiera, care a accidentat grav o femeie in timp ce traversa regulamentar Bulevardul 1 Mai din municipiul Husi, pe o trecere de pietoni din zona bazarului, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. A contat, spun anchetatorii, faptul ca barbatul era beat la volan, testul…

- TRAGIC… Un politist de frontiera in varsta de 45 de ani, aflat la volanul unui autoturism cu care circula pe Bulevardul 1 Mai din municipiul Husi, a accidentat grav o femeie pe trecerea de pietoni, trupul victimei fiind luat pe capota si aruncat la cativa metri distanta. Accidentul s-a petrecut in municipiul…

- BAUT… Primele date rezultate din cercetarea polițiștilor de la Rutiera arata ca șoferul, un barbat din Huși, angajat la Poliția de Frontiera, era baut, in momentul in care a accidentat femeia, pe Bulevardul 1 Mai, in proximitatea Bazarului. Se pare ca aceasta, care locuiește la cateva blocuri distanța…