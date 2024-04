Politistul de la sectia 4 Ploiesti acuzat de viol de catre o femeie de 36 de ani susține ca a chemat-o pe aceasta la el acasa si ca au intretinut relatii sexuale, dar au fost consimtite. Dupa ce a fost acuzat, barbatul le-a spus superiorilor ca a sters din WhatsApp mesajele trimise catre femeie, folosind […] The post Polițistul acuzat ca ar fi violat o femeie admite ca a intretinut relatii sexuale cu ea, dar cu ”consimțamant” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .