Stiri pe aceeasi tema

- ”In datele de 21.11.2023, respectiv 22.11.2023, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj au dispus retinerea pe o durata de 24 de ore a 23 de inculpati - agenti din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Calafat, intr-o cauza avand ca obiect savarsirea unor infractiuni de coruptie,…

- ”In datele de 21.11.2023, respectiv 22.11.2023, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj au dispus retinerea pe o durata de 24 de ore a 23 de inculpati - agenti din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Calafat, intr-o cauza avand ca obiect savarsirea unor infractiuni de coruptie,…

- 22 de polițiști de frontiera de la punctul de trecere a graniței de la Calafat au fost reținuți, miercuri dimineața, in urma unor percheziții efectuate de Direcția Generala Anticorupție. „Procurorii au dispus masura reținerii fața de 22 de agenți de poliție din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera…

- Ofiterii anticoruptie au descins, ieri, in 26 de locatii din Dolj, la mai multe persoane suspectate de comiterea unor infractiuni de coruptie. Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Dolj, care instrumenteaza acest dosar, au fost vizati mai multi agenti din cadrul Sectorului Politiei…

- Patru doljeni au fost arestati pentru detinere de tutun peste limita legala, in urma a zece perchezitii efectuate, ieri, in judet. Perchezitiile au fost efectuate la persoane banuite de detinerea si oferirea spre comercializare a tutunului maruntit peste limita a un kilogram de tutun de fumat. In urma…

- Duminica, in jurul pranzului, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ștefanești au fost chemați, prin apel la 112, sa intervina la un scandal intre vecini, care s-a lasat cu distrugerea unui gard, amenințari și fluturari de cuțit! La locul altercației au gasit un barbat de 39 de ani care daramase gardul…

- Mandat european de arestare, pus in aplicare de polițiștii specializați in investigații criminale La data de 17 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, in colaborare cu polițiștii de la Postul de Poliție Vacarești, au pus in aplicare un mandat european de arestare…

- Un instructor auto a fost prins in timp ce cerea bani de la un cursant pentru a-l ajuta sa treaca de „oraș”. Acum omul a ramas fara serviciu și, mai mult, va sta cel mai probabil pentru o perioada dupa gratii. Totul, pentru 1500 de lei. Azi, 16 octombrie, ofițeri de poliție judiciara din cadrul DGA…