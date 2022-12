Polițiștii sigheteni au intervenit la un accident rutier produs pe strada Muzeului din municipiu Polițiștii sigheteni au intervenit la un accident rutier produs pe strada Muzeului din municipiu. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus dinspre strada Tractorului inspre strada Dobaieș, a intrat in coliziune cu un autoturism condus din sens opus de catre o femeie de 36 de ani din municipiu. In urma producerii accidentului rutier a rezultat vatamarea corporala a conducatoarei auto precum și a unui pasager de 43 de ani tot din Sighetu Marmației, care au fost transportați la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale, unde nu au ramas internați. Cel de-al doilea… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

