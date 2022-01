Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 17 ianuarie 2022, in fața Ministerului Finanțelor, Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP) se alatura protestului polițiștilor reprezentați de Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC). Angajații din poliție și din penitenciare…

- Un detinut condamnat pentru talharie, aflat in Penitenciarul Gherla, ar incercat sa ucida un politist cu un cutit improvizat si un ciob dintr-o oglinda, anunța FSANP. Potrivit unui comunicat dat publicitatii luni seara de Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP),…

- Cateva sute de sindicalisti din Politie, penitenciare, Politia de Frontiera si din Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale participa joi la un miting de protest in Piata Constitutiei, in timp ce cateva zeci de sindicalisti din Federatia Sanitas participa la o alta manifestatie, in fata Parlamentului.…

- "Incepand cu data de 23.12.2021, ora 12:00, angajații din poliție penitenciare și militarii rezerviști declanșeaza proteste in toata. Angajații și pensionarii din poliție, penitenciare și armata cer: • aplicarea in integralitate a legii salarizarii unitate (Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului…

- Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din MAI, organizație care numara circa 40.000 de polițiști, face o solicitare catre partidele parlamentare, precum și catre cele care negociaza formarea unui nou Guvern.

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual SNPPC anunta mitinguri anti guvernamentale.Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual SNPPC intentioneaza sa organizeze, in luna ianuarie, mitinguri anti guvernamentale la care sa participe cel putin cateva mii de oameni,…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor a transmis, luni, ca exista cativa politisti de penitenciare care-si risca zilnic viata si sanatatea, pazind detinutii bolnavi de HIV/SIDA. Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a transmis ca detinutii bolnavi de HIV/SIDA…