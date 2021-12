Poliţiştii locali piteşteni au dat amenzi pentru dubele parcate ilegal ​Poliția Locala Pitești reamintește ca incepand cu 01.05.2021, ocuparea domeniului public, prin staționarea sau parcarea vehiculelor pentru transport persoane cu masa maxima autorizata mai mare de 3 tone și pentru cele de transport marfuri cu masa maxima autorizata mai mare de 2 tone, aparținand persoanelor fizice și juridice, este interzisa in parcarile publice destinate autoturismelor, […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

- Poliția Locala Pitești reamintește ca incepand cu 01.05.2021, ocuparea domeniului public, prin staționarea sau parcarea vehiculelor pentru transport persoane cu masa maxima autorizata mai mare de 3 tone și pentru cele de transport marfuri cu masa maxima autorizata mai mare de 2 tone, aparținand persoanelor…

