Polițiștii locali din Timișoara i-au cumpărat medicamente unei femei aflată în izolare la domiciliu, în cartierul Soarelui O femeie de 47 de ani, din Timișoara, care locuiește in cartierul Soarelui, a cerut aseara sprijinul polițiștilor locali. Este in izolare la domiciliu și nu are voie sa iasa din casa pentru a-și procura medicamentele necesare. Aflata in izolare la domiciliu, femeia nu s-a putut deplasa sa-și achiziționeze medicamentele necesare de la farmacie. Pentru ... The post Polițiștii locali din Timișoara i-au cumparat medicamente unei femei aflata in izolare la domiciliu, in cartierul Soarelui appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

