Sambata, in jurul orei 19:10, polițiștii Secției 10 Poliție Rurala Gura Humorului, au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca un barbat este recalcitrant și provoaca scandal. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției 10 Poliție Rurala Gura Humorului și au identificat o femeie la locuința de domiciliu din Capu […]