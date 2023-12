Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul carbonizat al unui copil a fost gasit miercuri dimineata, la pensiunea Ferma Dacilor, din judetul Prahova, afectata de un puternic incendiu. ”A fost extrasa cea de-a saptea victima carbonizata (minor)”, a transmis ISU. Se continua actiunea de cautare, in conditiile in care opt persoane, cei…

- Secția militara a DNA a clasat in martie 2023 un dosar care privea modul in care funcționa Ferma Dacilor fara autorizație de incendiu. DNA va redeschide acest dosar dupa ce pensiunea a ars din temelii marți. Dosarul DNA ar arata ca ISUJ Prahova ar fi acordat in 2019 doar avertismente la Ferma Dacilor,…

- Un puternic incendiu a izbucnit marti dimineata la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judetul Prahova. Secretarul de stat in MAI Raed Arafat afirma ca la acest moment sunt cautate persoanele cazate la etajul cladirii. Prefectul judetului Prahova, Virgiliu Nanu, a declarat pentru News.ro…

- Liderii celor doua partide aflate la guvernare, premierul Marcel Ciolacu (PSD) și președintele Senatului Nicolae Ciuca (PNL) s-au grabit sa le transmita romanilor, in Ajunul Craciunului, mesaje cu iz electoral. Astfel, tradiționalei urari „Craciun fericit!”, președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu…

- Premierul Marcel Ciolacu susține ca liderul AUR nu merita sa intre in turul doi in finala prezidențiala deoarece „nu se califica pentru ultima etapa in care romanii vor decie președintele țarii”. Președintele PSD considera ca simion nu merita sa ajunga pana in finala la prezidențiale. „Nu cred ca merita…

- Primarul fugar inca in funcție al municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost prins de polițiștii germani intr-una din garile orașului Augsburg. El a fost reținut dupa ce o camera de supraveghere a traficului l-a identificat pe o autostrada din Germania, la volanul unui autoturism. Polițiștii…

- Polițiștii bucureșteni cauta proprietarul unei pisici și a unui troller, gasite pe Calea Victoriei de catre un barbat. Poliția Capitalei a cerut vineri ajutorul populației pe pagina de Facebook pentru a gasi persoana care a pierdut sau a uitat un troller de culoare deschisa și o mața neagra intr-o cușca,…

- Președintele rus, Vladimir Putin, iși face campanie vizitand copiii bolnavi. Miercuri, el a fost filmat in timp ce incerca sa stea de vorba cu un copil internat cu o boala grava. In ciuda incercarilor liderului de la Kremlin de a avea un dialog cu baiatul, acesta a refuzat sa vorbeasca și s-a ascuns…