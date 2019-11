Polițiștii din Mehedinți au deschis un dosar penal pe numele unui bărbat care a votat în două secții Politistii au deschis dosar penal pentru frauda pe numele unui barbat, de 50 de ani, care duminica a votat in doua sectii, informeaza IPJ Mehedinti, relateaza Agerpres. Citește și: BEJ Sibiu a decis indepartarea unui presedinte din sectia de votare si preluarea atributiilor sale de catre loctiitor deoarece s-a inregistrat vot multiplu "Infractiunea consta in faptul ca barbatul, din Breznita-Ocol, si-a exprimat dreptul la vot in doua sectii de pe raza judetului. S-a intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de frauda la vot", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Mehedinti,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au deschis dosar penal pentru frauda pe numele unui barbat, de 50 de ani, care duminica a votat in doua sectii, informeaza IPJ Mehedinti. "Infractiunea consta in faptul ca barbatul, din Breznita-Ocol, si-a exprimat dreptul la vot in doua sectii de pe raza judetului. S-a intocmit…

- Un tanar din județul Sibiu s-a ales cu dosar penal in Alba, dupa ce a fost prins de poliție, la volan, pe DN 67 C – Transalpina, la Sasciori, fara a deține permis. Potrivit IPJ Alba, luni, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din Avrig, județul […] Citește…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Gherla, Biroul de Ordine Publica, au oprit sambata seara in jurul orei 23 pentru control o femeie in varsta de 62 de ani, din Gherla, care conducea un autovehiculpe DC 172A, prin localitatea Baița. La solicitarea organelor de poliție, femeia a refuzat sa se…

- Polițiștii constanțeni au deschis duminica un dosar penal dupa ce o femeie de 47 de ani din Medgidia a incercat sa-și fotografieze buletinul de vot. Aceasta a declarat ca a vrut sa aiba o amintire de la alegerile prezidențiale, anunța MEDIAFAX.Citește și: Viorica Dancila a VOTAT deodata cu…

- Un barbat care a renuntat la cetatenia romana s-a ales cu dosar penal pentru ca a votat fara sa aiba acest drept, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes potrivit Agerpres. "La nivelul judetului Maramures a fost intocmit un dosar penal si se continua cercetarile…

- Duminica, 10 noiembrie, in ziua alegerilor prezidentiale, la o sectie din Viseu de Sus s-a inregistrat un incident. Mai precis, un barbat de 68 de ani a votat fara sa aiba drept de vot, astfel ca s-a ales cu dosar penal. “La nivelul judetului Maramures a fost intocmit un dosar penal si se continua cercetarile…

- Cadavrul unui nou-nascut a fost gasit intr-o galeata, acoperit cu haine, intr-un apartament din Brezoi, județul Valcea. Polițiștii au descoperit cazul sesizați de un medic. Polițiștii din Brezoi, județul Valcea, au fost sesizati de catre un doctor ca la spital a ajuns o femeie de 37 de ani, careia i…

- Un barbat care și-a agresat concubina este cercetat penal pentru violența in familie, iar polițiștii din Alba Iulia au emis un ordin de protecție provizoriu. Incidentul s-a petrecut intr-un apartament din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, marți, polițiștii din Alba Iulia au fost sesizați, prin 112, de…