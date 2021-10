Politiștii din Blaj l-au „mirosit” pe un tânăr de 29 de ani în timp ce conducea după mai multe păhărele. Ce indica aparatul etilotest Politiștii din Blaj l-au „mirosit” pe un tanar de 29 de ani in timp ce conducea dupa mai multe paharele. Ce indica aparatul etilotest Politiștii din Blaj l-au „mirosit” pe un tanar de 29 de ani in timp ce conducea dupa mai multe paharele. Ce indica aparatul etilotest La data de 22 octombrie 2021, in jurul orei 22,30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un tanar de 29 de ani, din Copșa Mica, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Principala din Cenade, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 22 octombrie 2021, in jurul orei 22,30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un tanar de 29 de ani, din Copșa Mica, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Principala din Cenade, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Vineri, 22 octombrie 2021, in jurul orei 22.30, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un tanar de 29 de ani, din Copșa Mica, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Principala din Cenade, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto…

- Ieri, 6 octombrie 2021, in jurul orei 18.10, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurala Sebeș au depistat un tanar, de 25 de ani, din comuna Jina, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe DN67 C, pe raza comunei Șugag, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Beat „manga” la volan: Politiștii l-au „mirosit” pe un barbat din Cugir in timp ce conducea pe o strada din localitate. Ce indica aparatul etilotest Beat „manga” la volan: Politiștii l-au „mirosit” pe un barbat din Cugir in timp ce conducea pe o strada din localitate. Ce indica aparatul etilotest La…

- Polițiștii din Blaj l-au depistat „pișcat” la volan pe un tanar de numai 22 de ani. Ce indica aparatul etilotest Polițiștii din Blaj l-au depistat „pișcat” la volan pe un tanar de numai 22 de ani. Ce indica aparatul etilotest La data de 26 septembrie 2021, in jurul orei 04,20, polițiștii Secției 5 Poliție…

- Tanar „petrecareț” prins baut la volan pe o strada din Alba Iulia, in toiul nopții. Ce indica aparatul etilotest Tanar „petrecareț” prins baut la volan pe o strada din Alba Iulia, in toiul nopții. Ce indica aparatul etilotest La data de 26 septembrie 2021, in jurul orei 03,15, polițiștii Serviciului…

- Polițiștii l-au „mirosit” baut in trafic pe un barbat din Campeni in timp ce conducea pe o strada din localitate. Ce indica aparatul etilotest Polițiștii l-au „mirosit” baut in trafic pe un barbat din Campeni in timp ce conducea pe o strada din localitate. Ce indica aparatul etilotest In data de 25…

- Polițiștii din Galda de Jos l-au „mirosit” pe un barbat ce conducea baut pe DN1. Ce indica aparatul etilotest Polițiștii din Galda de Jos l-au „mirosit” pe un barbat ce conducea baut pe DN1. Ce indica aparatul etilotest La data de 13 august 2021, in jurul orei 04.30, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala…