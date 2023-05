Polițiștii din Alba au reținut un bărbat și o femeie, într-un caz de înșelăciune La data de 24 mai 2023, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 36 de ani și fața de o femeie de 29 de ani, care locuiesc fara forme legale in municipiul Lugoj, județul Timiș, care sunt cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunii de inșelaciune. Din cercetari a rezultat ca, in perioada iunie 2020 – aprilie 2021, alaturi de alte doua persoane, aceștia ar fi postat anunțuri pe o platforma online, specializata in plasarea de comenzi de transport, manifestandu-și… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

