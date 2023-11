Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40 de cetateni straini au fost depistati in situatii ilegale pe teritoriul Romaniei, in ultimele patru zile, a informat, vineri, Inspectoratul General pentru Imigrari. Potrivit unui comunicat al IGI transmis AGERPRES, in perioada 23 - 26 octombrie, politistii de imigrari au inregistrat 1.429…

- Cinci dintre acestia au fost introdusi in centrele de cazare a strainilor luati in custodie publica, pana la indepartarea de pe teritoriul tarii noastre. In perioada 23 26 octombrie a.c., politistii de imigrari au inregistrat 1.429 de cereri de obtinere a avizelor de angajare in munca. Alte 1.768 de…

- Doua persoane aflate in situatii ilegale au fost depistate ieri de politistii de imigrari din Alba, in urma controalelor efectuate. In ambele cazuri au fost emise decizii de returnare Potrivit Politiei Romane, la data de 05 octombrie a.c., politistii de imigrari din Alba au efectuat actiuni de control…

- In perioada 25 27 septembrie a.c., politistii de imigrari au inregistrat 1.643 de cereri de obtinere a avizelor de angajare in munca. Alte 1.413 de astfel de documente au fost aprobate. Potrivit Inspectoratului General pentru Imigrari, cetatenilor straini le au fost emise 1.090 de permise de sedere…

- La sfarsitul saptamanii trecute, politistii de imigrari din municipiul Bucuresti si cei din judetele Botosani si Timis au desfasurat mai multe actiuni, pe raza de competenta, avand ca scop combaterea sederii ilegale si a muncii nedeclarate a strainilor pe teritoriul Romaniei. Peste 20 de straini au…

- Doi barbati din Irak si India, aflati in situatii ilegale au fost depistati ieri de politistii de imigrari din Bucuresti. Doi barbati din Irak si India, aflati in situatii ilegale au fost depistati ieri de politistii de imigrari din Bucuresti. Unul dintre acestia a fost introdus in Centrul de Cazare…

- Peste 300 de straini au fost depistati in situatii ilegale, in perioada 7-29 august, pentru care politistii de la Imigrari au emis 215 decizii de returnare, potrivit Agerpres."In perioada 7-29 august, politistii de imigrari au actionat atat cu forte proprii, cat si in cooperare cu celelalte structuri…