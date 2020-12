Stiri pe aceeasi tema

- Pe 29 noiembrie, polițiștii suceveni au dat 100 de amenzi in cuantum de 18.500 de lei pentru incalcarea normelor anti-COVID. Ei au verificat 1.121 de persoane și 94 de societați comerciale cu privire la respectarea masurilor și interdicțiilor impuse. Din cauza COVID-19, in județul Suceava au ramas 647…

- Nerespectarea masurilor si interdictiilor impuse pentru limitarea raspandirii pandemiei de coronavirus atat in randul persoanelor fizice, cat si a celor juridice a dus la aplicarea unor sanctiuni in valoare de aproape 40.000 de lei. Politistii suceveni au desfasurat activitati in context Covid-19, fiind…

- Din cauza COVID-19, in județul Suceava sint 1.018 persoane in carantina și 405 izolate la domiciliu. In alta ordine de idei, pe 11 noiembrie, polițiștii suceveni au dat 131 de amenzi in suma de 8.000 de lei pentru incalcarea normelor anti-COVID. Ei au verificat 968 de persoane și 113 societați comerciale…

- Polițiștii hunedoreni au fost prezenți la datorie și in ziua de duminica care tocmai a trecut. Astfel ca, dupa o serie de controale pe raza județului s-au dat amenzi de zeci de mii de lei. Cele mai mai multe sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea masurii de protecție individuala. „Pentru…

- Peste 150 de sanctiuni in valoare de aproximativ 12.700 lei au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor prevenirii si combaterii raspandirii COVID-19, a precizat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Politistii de la transporturi au aplicat, pana la jumatatea zilei de miercuri, 415 sanctiuni contraventionale privind nerespectarea regulilor de combatere a COVID-19, potrivit Agerpres."Pana la jumatatea zilei, au fost verificate peste 250 de trenuri de calatori si 225 de statii de cale ferata.…

- Politistii de la transporturi au aplicat, pana la jumatatea zilei de miercuri, 415 sanctiuni contraventionale privind nerespectarea regulilor de combatere a COVID-19. "Pana la jumatatea zilei, au fost verificate peste 250 de trenuri de calatori si 225 de statii de cale ferata. Au fost…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 467 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 159.275 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, informeaza, vineri, Grupul de Comunicare…