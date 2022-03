Stiri pe aceeasi tema

- DIICOT Timișoara a finalizat ancheta in dosarul gruparii afgano -iraniano – romane de trafic de persoane care acționa in zona autostrazii, fiind trimiși in judecata 23 inculpati – 19 cetateni straini in stare de arest preventiv și 4 cetațeni romani arestați la domiciliu- pentru savarșirea infracțiunilor…

- Cazul primarului din Ștefaneștii de Jos, acuzat de fapte șocante, alaturi de alți patru „șmecheri” de teapa lui - trafic de copii, viol și atacuri de tip mafiot, pentru lichidarea martorilor - este din ce in ce mai interesant.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Cruceni au depistat, in noaptea de duminica spre luni, un grup de 12 cetateni din India si Pakistan care au trecut ilegal frontiera din Serbia in Romania, sprijiniti de un cetatean roman, care urma sa ii transporte in Timisoara. Cetateanul roman este…

- Chestorul Tiberiu Jim Giurea, șeful Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara, a coordonat o adevarata operațiune de blocare a operațiunilor DIICOT. Va reamintim ca PRESSALERT.ro a dezvaluit faptul ca Giurea a acuzat, in repetate randuri, in timpul ședințelor cu subordonații faptul…

- Procurorii DIICOT au decis, azi noapte, reținerea a patru persoane in dosarul in care, ieri, polițiștii de la DGA au facut percheziții la sediul Poliției de Frontiera Timiș. Anchetatorii au acuzat ca polițiștii de frontiera protejau rețele de trafic de migranți și primeau o parte din banii obținuți…

- Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara a transmis, ieri, dupa ce PRESSALERT.ro a dezvaluit faptul ca Dan Chioreanu a beneficiat de sprijinul chestorului Tiberiu Jim Giurea, o poziție prin care incerca sa se delimiteze de scandalul de proporții declanșat de operațiune structurii…

- Joi au loc percheziții la Poliția de Frontiera din Timișoara, dar și la locuințele mai multe angajați ai PTF. Mai multe persoane sunt suspectate ca ar fi ajutat rețelele de trafic de migranți. Ofițerii DGA și procurorii DIICOT București fac percheziții, joi, la sediul Poliției de Frontiera Timișoara,…

- Ies la iveala detalii șocante in urma perchezițiilor desfașurate de DIICOT, joi, la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara. Anchetatorii spun ca un comisar-șef, conducatorul structurii pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale, oferea de fapt protecție pentru o grupare de…