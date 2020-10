Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura primeste, pana la data de 23 octombrie 2020, inclusiv,cereri pentru Sprijin temporar cu caracter exceptional acordat fermierilor si IMM-urilor care au fost afectati in mod deosebit de criza COVID-19.Sprijinul are in vedere atenuarea pierderilor suferite…

- Autovehicule destinate transportului public de persoane si marfa, controlate de politisti.In perioada 12-18 octombrie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita actioneaza, pe raza judetului, pentru verificarea respectarii regulilor privind circulatia pe drumurile…

- La solicitarea redacției Buletin de Carei, am primit de la biroul de comunicare din cadrul IPJ Satu Mare cateva date despre tanarul de 21 de ani, din Carei, care a fost oprit de polițiști la data de 10 octombrie a.c., in jurul orei 00.50, in localitatea Urziceni. Asupra acestuia s-au gasit 10 pachete…

- Pe fondul numarului de cazuri de Covid 19 inregistrate, pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul coronavirus, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Județean Dambovița cu suportul Jandarmeriei și Poliției Locale, au intensificat activitațile de verificare a modului in care se respecta…

- Instituția Prefectului Județul Giurgiu va informeaza asupra situației epidemiologice actualizate la nivelul județului Giurgiu, la data de 16.09.2020: cazuri confirmate pozitiv – 920; cazuri vindecate și externate – 712; in carantina la domiciliu – 366 de persoane; in carantina instituționalizata – 0…

- Consiliul UE a aprobat majorarea bugetului cu 6,2 miliarde euro pentru acest an, in contextul crizei generate de pandemie Consiliul UE a convenit vineri sa suplimenteze bugetul UE pentru 2020 cu 6,2 miliarde euro pentru a aborda impactul crizei provocate de pandemia de COVID-19. Banii vor fi folosiți,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul județean Calarași informeaza ca se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul suin in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, pe o perioada de 20 de zile…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul județean Calarași informeaza ca se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activitații crescatorilor din sectorul avicol in contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19, pe o perioada de 20 de…