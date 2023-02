Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție județean Covasna – Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalitații și Biroul Siguranța Școlara impreuna cu reprezentanți ai Agenției Naționale Antidrog și Direcției de Sanatate Publica Covasna, au desfașurat in cursul saptamanii trecute activitați specifice…

- La data de 02 februarie a.c., polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, alaturi de cei ai Biroului pentru Protecția Aniamlelor Bacau au desfașurat o activitate preventiva la o gradinița din localitate. Polițiștii le-au explicat celor mici cum este meseria de polițist…

- 30 ianuarie, Ziua Scolara a Non Violentei si a PaciiPentru a marca ziua de 30 ianuarie ndash; Ziua Scolara a Non Violentei si a Pacii, politisti din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat activitati sustinute, cu caracter informativ preventiv, in proximitatea unitatilor…

- Pentru creșterea gradului de siguranța al cetațenilor polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție județean Covasna – Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalitații și Biroul Siguranța Școlara impreuna cu polițiști din cadrul serviciilor din aparatul județean polițiile municipale și orașenești…

- Discutam in rubrica de astazi despre campaniile de prevenire a infracțiunilor in perioada sarbatorilor de iarna. Invitata noastra este doamna agent șef Ramona Nechifor din cadrul Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații al Inspectoratului de Poliție Județean Iași. Ascultați live ”Puls Juridic”…

- Polițiștii au fost ajutoarele lui Moș Craciun, oamenii legii din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, cu sprijinul Corpului Național al Polițiștilor, au adus un strop de bucurie elevilor clasei a V-a din cadrul Școlii Gimnaziale Pitaru și celor din clasa a II-a de la Școala…