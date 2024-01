Polițiștii botoșăneni reamintesc șoferilor să adapteze permanent viteza de deplasare la condițiile de drum și la cele de trafic Polițiștii botoșaneni reamintesc șoferilor sa adapteze permanent viteza de deplasare la condițiile de drum și la cele de trafic Avand in vedere avertizarile meteorologice din aceasta perioada, reamintim conducatorilor auto sa adapteze permanent viteza de deplasare la condițiile de drum și la cele de trafic. Deși se intervine de catre instituțiile competente pentru a se asigura condiții optime de deplasare, in acest moment, majoritatea arterelor rutiere sunt acoperite cu polei, fapt care poate favoriza […] Citește Polițiștii botoșaneni reamintesc șoferilor sa adapteze permanent viteza de deplasare… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

