Polițiștii bihoreni se alătură acțiunii „Luna Plantării Arborilor” Polițiștii Secției nr.2 de Poliție Rurala Beiuș din cadrul IPJ Bihor au participat la o acțiune de curațare, terasare și plantare de arbori, care a avut loc la Cantonul silvic Saldabagiu din cadrul padurii comunale Capalna. „Pe suprafața vizata, care se intinde pe 3 hectare, vor fi plantați puieți de stejar roșu, cer și frasin, puși la dispoziție de Direcția Silvica Bihor. Alaturi de polițiștii polițiștii Secției nr.2 de Poliție Rurala Beiuș, in acțiune au fost angrenați și elevi ai Școlii Gimnaziale Episcop Nicolae Popoviciu din municipiul Beiuș, jandarmi din cadrul I.J.J. Bihor și… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In 5-6 aprilie, traficul pe DN 1 – E 60, pe tronsonul Borș – Piatra Craiului, va fi supravegheat cu ajutorul unui elicopter al Inspectoratului General de Aviație din Ministerul Afacerilor Interne. „Elicopterul s-a alaturat dispozitivului de poliție rutiera angrenat…

- Barbatul, in varsta de 54 de ani, a fost descoperit de un localnic care a apelat la 112. La fața locului s-a deplasat un echipaj de polițiști insoțiți de criminaliștii care au efectuat cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs incidentul. In momentul descoperii macabre,…

- Evenimentul rutier a avut loc duminica pe drumul județean 767/E, pe raza localitații Sarand. Polițiștii au fost sesizați printr-un apel la 112, in jurul orei 21:25. Polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului Rutier s-au deplasat la fața loclui și au identificat…

- Femeia este banuita ca, profitand de neatenția parții vatamate, ar fi patruns fara drept intr-un birou, de unde și-ar fi insușit fara drept un portofel lasat nesupravegheat, care conținea bani și documente personale. „Polițiștii oradeni o banuiesc pe aceasta ca, miercuri, 28 februarie, la…

- In jurul orei 08:55, o persoana a anunțat la 112 ca intr-un canal colector de pe raza localitații Remeți se afla un cadavru. Potrivit maior ISU Crișana, Camelia Roșca, „pompierii militari din cadrul Stației Aleșd s-au deplasat la fața locului și au acționat cu scara culisabila și alte…

- Fapta a avut loc luni, 29 ianuarie, cand tanarul, in varsta de 19 de ani, l-a abordat pe minorul din Oradea, i-ar fi solicitat telefonul pretextand ca dorește sa dea un telefon și l-ar fi deposedat de telefonul mobil. Polițiștii oradeni il mai banuiesc pe tanar ca l-ar fi amenințat pe minor pentru…

- „Hai sa dam mana cu mana” se numește evenimentul la care sunt invitați timișorenii pentru a sarbatori, in 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor. Acțiunea organizata de Alianța pentru Centenar consta in desfașurarea unui steag tricolor de 100 de metri in centrul Timișoarei și va incepe la…

- Acțiunea oamenilor legii s-a desfașurat in perioada 12-15 ianuarie pe raza intregului județ. Polițiștii de la Rutiera au aplicat 409 sancțiuni contravenționale dintre care 155 pentru depașirea normelor legale de viteza impuse pe anumite tronsoane de drum. Nici pietonii indisciplinați…