Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare au reusit documentarea activitatii infractionale a doua persoane, care au fost retinute pentru 24 de ore si au fost depuse in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva de la I.P.J. Maramures. Intr-un caz este vorba despre un tanar de 27 de ani…

- Azi-noapte, doi tineri, ambii de 21 de ani, din Ucraina, au evadat din Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș. Atat in municipiul Baia Mare, precum și in tot județul, au fost instituite filtre, pentru prinderea persoanelor in cauza. Semnalmente…

