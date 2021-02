Polițiștii brașoveni au continuat acțiunile de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, scopul vizat al acestor acțiuni fiind prevenirea raspandirii virusului SARS-CoV-2. Echipe mixte formate din polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov și polițiști locali, au organizat și desfașurat noi activitați de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta. Forțele de ordine au acționat in zonele aglomerate, centre și societați comerciale, piețe, precum și in stațiile și mijloacele de transport in comun pe…