Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali din Timișoara aflați marți seara, 14 mai, in patrulare in parcurile de pe malul Begai au gasit o tanara care facea plasa pe ambarcațiunea lor, trasa in zona podului de la Catedrala.

- La sfarșitul lunii august 2023, un barbat de 37 de ani l-a determinat pe altul de 24 de ani sa incendieze o mașina a unei femei cu care era in conflict. Polițiștii au stabilit ca cei doi sunt și dealeri de droguri și au facut mai multe percheziții la domiciliile lor din Bistrița.

- Un grup infracțional format din 10 persoane a reușit sa „spele” 2,1 milioane de euro, bani proveniți din trafic de substanțe dopante cu grad de mare risc și de substanțe psihoactive. Polițiștii clujeni au efectuat 34 de parcheziții in județele Cluj, Argeș, Ilfov și in municipiul București.

- La data de 13 aprilie a.c., in jurul orei 18.30, politisti din cadrul Politiei Orasului Cernavoda au efectuat semnal regulamentar de oprire soferului unui autoturism care se deplasa pe strada Salciei. Politistii au legitimat si identificat conducatorul auto si cei patru pasageri. "In urma efectuarii…

- Un tanar din Mileanca, care a plecat in Germania anul trecut, este de negasit. Daca aveți informații, sunați la 112 Polițiștii botoșaneni efectueaza verificari pentru localizarea unui tanar, de 23 de ani, din comuna Mileanca, care a plecat in Germania, in luna decembrie 2023, iar pana la data de 10…

- Politistii au facut in ultima saptamana 125 de perchezitii pentru combaterea criminalitatii organizate, iar in urma acestor actiuni au confiscate diverse cantitati de droguri. 34 de acțiuni au fost facute in numai cateva zileReprezentantii Politiei Romane au anuntat sambata, ca in perioada…

- Polițiștii au facut peste 200 de percheziții in toata țara, in dosare vizand infracțiuni grave, precum evaziunea fiscala, inșelaciune, fals, spalare de bani, furt calificat, criminalitate informatica, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, trafic de droguri și trafic de persoane, informeaza…