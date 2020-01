Polițiștii au emis aproape 8.000 de ordine de protecție pentru violență domestică într-un an S-a incheiat un an de cand politistii care intervin la cazuri de violența domestica pot emite, dupa analizarea situației, pe baza unui formular de evaluare a riscului, un ordin de protectie provizoriu, valabil 5 zile, astfel incat victima sa nu fie nevoita sa astepte unul incuviintat de judecator. Pe parcursul anului 2019, la nivel național, […] Citește Polițiștii au emis aproape 8.000 de ordine de protecție pentru violența domestica intr-un an in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au emis ordin de protecție provizoriu și i-au facut dosar penal unui tanar care și-a agresat soția. Totul s-a intamplat in data de 3 ianuarie 2020, cand polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați de o tanara de 25 de ani, din comuna…

- Anul 2019 nu a fost unul lipsit de fapte comise cu violența și crime care au cutremurat județul Alba sau chiar toata țara. De la familii destramate, dupa ce soția și-a omorat soțul abuziv de fața cu doi copii și pana la crima in ziua de Paște, toate au șocat opinia publica. De asemenea, in […] Citește…

- Ziarul Unirea FOTO| Campanie de prevenire a IPJ Alba: Peste 60 de elevi au invațat ce este și ce consecințe are violența domestica de la polițiști Campanie de prevenire a IPJ Alba: Peste 60 de elevi au invațat ce este și ce consecințe are violența domestica de la polițiști Elevii școlilor generale…

- La data de 25 noiembrie a.c.,in jurul orei 13.30, politisti din cadrul Sectiei 4 au fost sesizati, prin apel 112, de o tanara, de 17 ani, despre producerea unui conflict intre parintii sai. Deplasati la adresa de domiciliu a acestora, politistii au depistat un barbat, de 54 de ani, care,pe fondul unor…

- Polițistii buzoieni acorda o atenție deosebita cazurilor de violența domestica. Pe langa intervențiile și masurile luate in astfel de cazuri, polițiștii desfașoara activitați pentru informarea cetațenilor, in vederea prevenirii faptelor comise cu violența. In primele 10 luni ale anului 2019, la nivelul…

- La data de 15 noiembrie a.c., in jurul orei 21.30, politisti din cadrul Sectiei 5 au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 39 de ani, despre producerea unui conflict spontan la domiciliul sau din municipiul Constanta. Deplasati la fata locului, politistii au identificat un barbat, de 43 de ani,…

- Doua ordine de protecție au fost emise luni de polițiștii gorjeni impotriva unui tanar, de 18 ani, și a unui barbat, de 48 de ani. Politistii din Rovinari au fost sesizati de un barbat, de 45 de ani, din localitate, ca a fost agresat fizic de fiul sau, de 18 ani. Din cercetarile efectuate de politisti…

- Consilierii locali din Teiuș se reunesc joi, 31 octombrie, de la ora 11.00, in ședința ordinara, cu 10 proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat, printre altele, stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgența in cazurile de violența domestica și numirea unei persoane responsabile…