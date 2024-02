Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a afirmat, sambata, ca, dupa adoptarea legii care prevede extinderea ordinului de protectie, toate victimele se vor simti protejate de statul roman. Ea a anuntat ca peste 13.000 de ordine de protectie provizorii au fost emise in 2023.”Toate victimele din Romania,…

- Votul a fost in unanimitate, umatorul pas este promulgarea. Avem acum legea care stabilește clar responsabilitațile autoritaților in protejarea victimelor și in gestionarea situațiilor de urgența, care, uneori, pot duce și la pierderea de vieți. Avem violența in Romania. Sunt 160 de cazuri de violența…

- Camera Deputaților a votat, miercuri, ca for decizional, proiectul de lege care prevede extinderea ordinului de protectie, iar noua lege va permite protejarea tuturor victimelor violenței, a afirmat ministra Justitiei, Alina Gorghiu.

- In cursul anului trecut, polițiștii din Bistrița-Nasaud au intervenit la peste 2.500 de cazuri de violența domenstica, dintre care doar mai puțin de 160 s-au concretizat prin ordine de protecție provizorii emise impotriva agresorilor. La 2.559 de cazuri de violența domestica au intervenit polițiștii…

- Continue reading Clujul intra de azi in sistemul electronic de monitorizare electronica, se impart brațari de identificare in caz de violența domestica ori ordine de protecție at Info real.

- Ultimele zile de sarbatoare nu s-au dovedit prea liniștite pentru doua familii din județ. Dupa ce au consumat alcool, soții și-au agresat verbal și fizic soțiile. Polițiștii bistrițeni i-au „cadorisit” cu ordine de protecție provizorii. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Bistrița au fost sesizați…

- Ministerul Justitiei a demarat un proiect legislativ prin care se va extinde ordinul de protectie la orice tip de agresor si pentru orice tip de agresiune. Acum acesta se elibereaza exclusiv pentru victimele violentei domestice, dar, prin noua lege, romanii vor putea beneficia de aceasta protecție inclusiv…

- Dupa ce a fost adoptat de Senat, proiectul de lege privind extinderea ordinului de protecție va ajunge la Camera Deputaților, in acest caz for decizional. Initiativa legislativa este menita sa extinda ordinul de protectie la toate formele de violenta fizica, dar si psihica, cum ar hartuirea online,…