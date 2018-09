Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din China a reținut 46 de persoane care protestau violent in orașul Leiyang in cadrul unei manifestații impotriva sistemului educațional din țara, la care au participat peste 600 de persoane, relateaza Reuters.Protestatarii au auncat sticle, caramizi și pocnitori in polițiștii care…

- Peste 200.000 de persoane din regiunea Zhejiang din China au fost evacuate duminica, din cauza taifunului Yagi care a lovit coasta de est a țarii, au transmis autoritațile, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Taifunul Yagi a lovit regiunea Zhejiang la puțin timp dupa miezul nopții și a adus…

- Un suspect a fost arestat in urma incidentului armat in care cel putin patru persoane au fost ucise vineri la Fredericton, capitala provinciei New Brunswick din estul Canadei, a anuntat politia locala, citata de AFP si Reuters. Printre cele patru victime se afla si doi politisti, a precizat sursa citata.…

- Politia chineza a indepartat joi o femeie care s-a stropit cu benzina, aparent cu scopul de a se autoincendia langa Ambasada Statelor Unite, potrivit ziarului de stat Global Times, o zona in care s-ar fi auzit o explozie, relateaza Reuters. UPDATE 10.47: Explozia de joi, in fata Ambasadei Statelor Unite…

- Presedinta Changsheng Bio-technology Co Ltd, o companie producatoare de vaccinuri acuzata de falsificarea datelor, si alte 14 persoane implicate in acest caz au fost retinute de autoritatile chineze, au relatat marti media de stat, potrivit Reuters. ''Directia de securitate publica…

- Optsprezece persoane, cu varste cuprinse intre 19 si 62 de ani, au fost retinute pentru 24 de ore, urmand a fi prezentate magistratilor, vineri, cu propunere de arestare preventiva pentru contrabanda cu tigari, in urma celor peste 50 de perchezitii care au avut loc in Bucuresti si in trei judete.…

- Politia belgiana a efectuat 13 arestari in cadrul unei anchete legate de trucarea unor meciuri la turnee minore din tenisul profesionist, au anuntat, marti, procurorii implicati in acest caz, citati de agentiile internationale de presa. O organizatie criminala, cu legaturi in Belgia si Armenia, a mituit…

- Un fost ofiter al Agentiei de Informatii pentru Aparare a SUA a fost arestat la sfarsitul saptamanii trecute pentru spionaj in favoarea Chinei, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Biroul Federal de Investigatii (FBI) l-a retinut sambata pe Ron Rockwell Hansen, in varsta de 58 de ani, care…