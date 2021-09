Polițiștii anchetează moartea unei fete de 13 ani, găsită într-o râpă adâncă de 35 de metri Parinții copilei au anunțat de sambata disparția ei și au cerut ajutor polițiștilor. Fata, in varsta de 13 ani, a fost cautata de zeci de jandarmi, polițiști și voluntari din comuna Telciu, județul Bistrița-Nasaud, insa fara rezultat. Duminica, un localnic a vazut trupul intr-o rapa adanca de 35 de metri. Familia i-a anuntat disparitia sambata […] The post Polițiștii ancheteaza moartea unei fete de 13 ani, gasita intr-o rapa adanca de 35 de metri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

