- Peste 730 de efective din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au fost angrenate in activitațile specifice de menținere a ordinii și siguranței publice, in minivacanța ce s-a incheiat. Acestia au intervenit la peste 530 de evenimente, cele mai multe semnalate prin Sistemul Național Unic…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Harghita – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, au pus ieri in executare doua mandate de perchezitie domiciliara la domiciliul unei persoane din localitatea Ciumani. Acțiunea a avut loc intr-un dosar de cercetare penala intocmit…

- Polițiștii mureșeni au intervenit la peste 570 de evenimente, dintre care 547 sesizate prin Sistemul Național Unic al Apelurilor de Urgența 112, in minivacanța de Craciun. In perioada 23-26 decembrie, zilnic, aproximativ 150 de efective din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au acționat…

- In Ajunul Craciunului cele aproximativ 150 de efective din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au derulat activitați specifice, alaturi de celelalte instituții cu atribuții in domeniu, pentru menținerea unui grad optim de siguranța in randul cetațenilor. "In aceasta perioada polițiștii…

- Duminica 17 decembrie 2023, in atmosfera sfanta din preajma praznicelor creștine de iarna, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au fost primiți cu caldura in Biserica Ortodoxa ,,Adormirea Maicii Domnului" Unirii – Targu Mureș, unde colindat cu evlavie și au urat tuturor creștinilor sarbatori…

- Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a remis vineri, 24 noiembrie, un comunicat de presa al carui conținut il redam, integral, in randurile de mai jos: "La data de 23 noiembrie a.c., in jurul orei 18.55, polițiștii din cadrul Secției 12 Poliție Rurala Luduș au oprit, in localitatea…

- Polițiștii din Mureș au fost sesizați duminica, 29 octombrie, in jurul orei 13.30, prin Dispeceratul 112, cu privire la faptul ca o minora in varsta de 14 ani ar fi fost luata cu forța, cu un autovehicul, din localitatea Gruișorul de Acațari, indreptandu-se spre localitatea Graușorul de Vargata. "In…

- Doua firme cu puncte de lucru in comuna Lupeni au fost amendate de politisti cu suma totala de 23.000 lei, pentru ilegalitati in domeniul silvic, in cadrul unei ample actiuni derulate de Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice al Inspectoratului de Politie Judetean Harghita. Politistii au…