Polițiști și jandarmi, amenințați de un interlop: „Îţi dau 35 de bricege. Îţi arăt eu ce înseamnă talent” Interlopii ameninta in stanga si-n dreapta! Si nici nu au vreun fel de teama de uniforma legii. Un interlop recidivist periculos din Gorj i-a amenintat pe politisti si pe jandarmi chiar in autospeciala cu care a fost transportat la sediul Poliției din Targu-Jiu. Culmea, interlopul fusese pus in libertate Totul a inceput dupa ce individul, […] The post Polițiști și jandarmi, amenințați de un interlop: "Iti dau 35 de bricege. Iti arat eu ce inseamna talent" first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

