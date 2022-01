Polițiști de frontieră, atacați cu pietre de un grup de migranți ilegali Un grup de migranti care incercau sa intre ilegal in Ungaria au atacat miercuri dimineata cu pietre ofiterii de politie la punctul de trecere Kunbaja, potrivit police.hu, informeaza MTI. In incident, produs in jurul orei locale 03:45 (02:45 GMT), au fost implicati 15 migranti, a informat politia din judetul Bacs-Kiskun, situat in sudul Ungariei la frontiera cu Serbia, potrivit Agerpres. Migrantii au aruncat pietre peste gardul ridicat la frontiera, avariind un automobil al politiei ungare. In incident nu a fost ranita nicio persoana. In ultimii ani, incidente similare au… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

