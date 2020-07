Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au anunțat controale cu efective marite in intreaga țara pentru verificarea respectarii normelor sanitare. Ministrul de Interne a cerut prefecților sa organizeze echipe mixte de control, formate din polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști locali și reprezentanți ai altor instituții. Potrivit…

- Cineastul american Spike Lee a lansat un scurtmetraj-protest in care face o paralela intre felul in care pesonajul din filmul sau „Do the Right Thing” (1989) a fost tratat de politie si ce s-a intamplat in cazul lui George Floyd si Eric Garner.Lee a lansat „3 Brothers” in timpul unei aparitii…

- Circa 30.000 de politisti vor actiona in perioada minivacantei de 1 iunie Aproximativ 28.000 de politisti, jandarmi, pompieri si politisti de frontiera, sprijiniti de peste 2000 de politisti locali, vor actiona zilnic pentru protejarea si sprijinirea cetatenilor, în perioada minivacantei…

- Premierul a ajuns duminica dupa-amiaza la sediul Ministerului de Interne. Ludovic Orban a fost așteptat la intrarea in cladire de catre ministrul de Interne, Marcel Vela. In incinta se afla deja și Nelu Tataru, ministrul Sanatații. Ședința de lucru la care participa cei trei oficiali guvernamentali…

- Cel putin sase persoane au murit, sambata, in provincia Ghor din Afganistan, in timpul unor ciocniri intre manifestanti si politisti, la proteste fata de sistemul considerat nedrept de impartire a ajutoarelor constand in alimente, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Au decedat patru civili…

- DIICOT a anuntat in 5 martie trimiterea in judecata a lui Gelu Oltean, Vanessa Youness si Thomas Lishman pentru pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, punerea la dispozitie, cu stiinta, cu orice titlu, a unui local pentru consumul ilicit de droguri, desfasurarea…

- Aproape 300 de angajați din cadrul Ministerului de Interne sunt infectați cu noul coronavirus, majoritatea dintre cei contaminați fiind polițiști. Sindicatul de poliție EUROPOL susține ca 161 dintre persoanele infectate sunt, in aceste momente, internate in spital. Cea mai mare parte dintre cei…

- Un elicopter al Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului de Interne a acționat de luni dimineața in județul Suceava, in cadrul unei ample acțiuni, care in prima sa parte a avut ca obiectiv identificarea zonelor de padure defrișate sau unde se exploateaza lemn, pentru ca echipajele…