Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Timișoara au dispus efectuarea urmaririi penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 10 mai 2022, a suspectului GIRD AURELIAN, agent de poliție in cadrul Postului de Poliție Giroc, județul Timiș, in sarcina caruia s-a reținut comiterea infracțiunii de trafic de influența in forma continuata. In ordonanța procurorilor se arata ca, in cauza exista aspecte din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de fapt: In perioada anterioara datei de 09 august 2021, suspectul Gird Aurelian,…