Patru tineri din Oradea au rapit un polițist și l-au umilit. Aceștia spun ca au vrut sa se razbune, pentru ca agentul se purtase provocator cu partenera unuia dintre ei. Polițistul, forțat sa se puna in genunchi și sa implore iertare. Trei dintre agresori au primit condamnari cu suspendare și munca in folosul comunitații. Inițiatorul razbunarii a contestat pedeapsa cu executare și inca se afla in proces. Cazul acesta a ajuns in instanța. Concret, agentul de poliție R.B. i-a propus partenerei lui Șerban Bunta sa faca videochat. Discuția dintre cei doi a ajuns la iubitul femeii, care a ales sa se…