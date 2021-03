Polițist, luat la mișto de un interlop: Asta e pentru săraci Un tanar politist a fost filmat de un prieten al interlopului Ionut Misailov din Vaslui, un cunoscut al politistilor si procurorilor, in timp ce era luat la misto de interlopul tras pe dreapta si amendat pentru ca nu avea actele la el. Imaginile au fost postate pe internet chiar de interlopul care a vrut sa se dea mare in fata prietenilor cu modul in care l-a tratat pe tanarul politist, potrivit Antena3. Politist: Domnule Moșailov, aveți trei abateri. Nu ați avut documentele asupra dumneavoastra, nu ați semnalizat la intrarea și la ieșirea din sensul giratoriu și ați și turat motorul,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

