Poliţist lovit în cap cu o ladă de bere de un adolescent de 16 ani. Agresorul susţine că şi-a apărat fratele Incident grav, incheiat cu focuri de arma, pe o strada din Ilfov. Un polițist a fost lovit in cap, cu o naveta de bere, de un adolescent de 16 ani. Agentul a fost chemat sa intervina dupa ce mai multi tineri au dat foc la niste gunoaie. Pentru ca le-a cerut acestora sa stinga focul, […] The post Politist lovit in cap cu o lada de bere de un adolescent de 16 ani. Agresorul sustine ca si-a aparat fratele appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

