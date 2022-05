Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din judetul Ilfov a fost retinut pentru comiterea infractiunii de ultraj, iar vineri va fi prezentat instantei de judecata cu propunere de luare a unei masuri preventive. El este acuzat ca a agresat un localnic din Bolintin Vale si l-a lovit cu pumnul in fata pe unul dintre politistii chemati…

- Un barbat din judetul Arges a fost retinut pentru ultraj dupa ce, fiind oprit in trafic in timpul unui control rutier, a refuzat sa prezinte politistilor documentele, a dat inapoi si a demarat in viteza, cu intentia de a sustrage verificarilor. In timpul acestor manevre, el l-a calcat cu roata masinii…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges informeaza ca in scara unui bloc din municipiul Pitesti a fost gasit cadavrul unei femei care suferise arsuri. „In dimineata zilei de 19 aprilie, in jurul orei 5,00, politistii (…) au fost sesizati prin Serviciul National Unic Apeluri de Urgenta 112 despre…

- Marți au avut loc 14 perchezitii in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar care vizeaza furtul de produse electronice dintr-un depozit situat in Sectorul 3. Fapta s-a prous in luna ianuarie, iar prejudiciul este estimat la 140.000 de lei. Sase barbati au fost depistati si vor fi dusi la audieri. ”Astazi,…

- Un barbat de 72 de ani este cercetat sub control judiciar de politistii din Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul este estimat la 450.000 de lei. In dosar este vizata o firma suspectata ca a introdus in contabilitate, timp de patru ani, achizitii fictive. “Din datele si probele administrate…

- Polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au continuat cercetarile in ceea ce privește un furt de panouri metalice de protecție de la Autostrada A1. In urma investigațiilor efectuate, la data de 23 februarie 2022, s-a reușit identificarea unui alt barbat, in varsta de 35 de ani, din comuna Șibot,…

- Ieri, 19 februarie 2022, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat, de 44 de ani, din comuna Mihalț, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data de…

- Rata de vaccinare in randul populației generale stagneaza la 40% in Romania – 43.45% in municipii si mai putin de 30% in zona rurala, potrivit datelor publicate luni de platforma RO Vaccinare. Doua comune din Timiș și Bistrița-Nasaud au cea mai mare acoperire vaccinala din țara, de peste 60%, a informat…