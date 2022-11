Polițist de de penitenciar de la Aiud, amenințat cu moartea de un deținut: Nu scapi fără un ciob în gât sau un par în cap Polițist de de penitenciar de la Aiud, amenințat cu moartea de un deținut: Nu scapi fara un ciob in gat sau un par in cap Un deținut al Penitenciarului de Maxima Siguranța Aiud a fost trimis in judecata pentru ultraj, dupa ce a amenințat cu moartea un polițist de penitenciar. In data de 9 noiembrie 2022, dosarul a trecut de stadiul de masuri și excepții de camera preliminara. De asemenea motivarea a fost facuta publica fiind disponibila pe portalul rejust.ro. […] Citește Polițist de de penitenciar de la Aiud, amenințat cu moartea de un deținut: Nu scapi fara un ciob in gat sau un par in cap in… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

