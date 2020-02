Polițist brașovean: ADRIAN VEȘTEA, un NEOcomunist și “slugoiul” Kadas – interlopi Atac fara precedent facut de un polițist la adresa președintelui Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, pe contul personal de pe un site de socializare. Violența limbajului este incalificabila, cu atat mai mult cu cat exista un cod de conduita la nivelul instituției unde activaza: Iata textul mai jos: Nu iți este ție rușine vis-a-vis de instituția care o reprezinți?Nu iți este ție rușine de funcția pentru care alții s-au sacrificat și tu te pozezi cu atata fala?Cum iți permiți tu sa confunzi acea instituție cu propria ograda? Cu imparația ta? De unde ai tras tu concluzia ca oamenii bine intenționați,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata rețeaua politicieni-interlopi-jurnaliști in Brasov? Ioana-Cristina Pavel a fost ziarista la Brașov TV, postul unde politicianul Andrei Kadas este producator general. Ea a fost arestata in SUA, spre finalul anului trecut, in dosarul fraudelor informatice. Acum cateva zile, DIICOT și poliția…

- Primaria Alba Iulia pune in dezbatere proiectul de hotarare privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020. Cetațenii interesați sunt așteptați in data de 14 februarie 2020, de la ora 13:00, in sala de ședințe de pe strada Bucovinei, nr. 6 (Direcția programe). Ședința va fi publica. Aceste…

- Spitalele si clinicile private vor putea furniza servicii medicale decontate de stat din fondurile pentru programele nationale de sanatate, potrivit unui proiect de ordonanta aflat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Sanatatii. Initiatorii considera ca astfel se asigura accesul imediat al pacientilor…

- Un numar de noua spitale vor fi deschise in noaptea de Anul Nou, pentru a asigura urgențele medicale pentru adulți și copii, in Capitala, potrivit anunțului publicat de Directia de Sanatate Publica (DSP) a Municipiului Bucuresti, potrivit Mediafax.Conform sursei citate, in noaptea de Revelion…

- Cantareata americana Lana del Rey si-a confirmat relatia cu Sean Larkin, un fost politist, postand o fotografie cu acesta pe contul sau de socializare. Ea a fost vazuta timp de mai multe luni in...

- Foarte multi copii necajiti din Targu Jiu il vad pe Mos Craciun doar la televizor sau viseaza ca primesc daruri insa in realitate abia au cu ce sa-si potoleasca foamea. Directia de Publica de Protectie Sociala face un apel la oameni pentru a aduce la...

- Presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea, a declarat, astazi, ca maine dimineața va merge impreuna cu primarul George Scripcaru, la o intalnire cu ministrul Sanatatii, Victor Costache, pentru a discuta despre ordinul de ministru privind aria de competenta a viitorului Spital Regional.…

- 180 de dosare de violenta domestica au fost inregistrate de la inceutul anului și pana acum, la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Brasov. Statistica a fost oferita de reprezentantii institutiei, cu prilejul Zilei Internationale pentru eliminarea violentei domestice,…