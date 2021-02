Politico: România s-a oferit să ia locul soldaților britanici din Bosnia, retrași după Brexit Romania a oferit o soluție la nivelul Uniunii Europene privind operațiunea militara din Bosnia, afectata de Brexit, conform Hotnews, care preia Politico. Potrivit sursei citate, Romania ar urma sa puna la dispoziție 134 de soldați care sa ia locul britanicilor in forțele de menținere a pacii. Operațiunea militara denumita Althea a fost lansata in 2004. In prezent in jur de 600 de militari fac parte din misiunea de menținere a pacii, insa, inainte de Brexit, cateva sute dintre aceștia erau asigurați de Londra. Politico scrie ca Romania a salvat situația, oferindu-se sa puna la dispoziție o companie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

