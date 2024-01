Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu al VisaGuide.World a realizat, in decembrie 2023, topul celor mai stresante aeroporturi din lume, pe care suntem sfatuiți sa le evitam. Au fost chestionați 1.642 de pasageri de 53 de naționalitați, care au efectuat cel puțin doua calatorii internaționale cu avionul in anul 2023. Ei au fost…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, sustine ca exista o cale ca Romania "sa evadeze" definitiv de la "periferia Europei", aratand ca in urmatorii ani Ucraina, Republica Moldova, Georgia si Balcanii de Vest "vor face parte din familia europeana si din familia euro-atlantica", iar tara…

- Comisia de afaceri externe a parlamentului turc va dezbate joi un proiect de lege care aproba aderarea Suediei la NATO, conform agendei oficiale a instituției, anunța Reuters, potrivit Mediafax.Președintele Tayyip Erdogan a inaintat proiectul de lege parlamentului spre ratificare in urma cu trei…

- Primul magazin complet automat, controlat de inteligența artificiala s-a deschis in Italia, in Verona. Potrivit informațiilor, supermarketul, care funcționeaza fara case de marcat, le permite clineților sa cumpere produse și le achite fara a trece pe la casierie, punand totul direct in geanta.

- Milioane de oameni din intreaga lumea iși incep ziua cu o ceașca de cafea, cafeaua fiind cea mai populara bautura dupa apa. Cu toate ca in lumea moderna exista tot felul de filtre și espressoare, nimic nu se compara cu gustul clasic al cafelei preparate la ibric. Cea mai veche metoda de preparare a…

- RESITA – … facuta vineri de Horia Roman-Patapievici in cadrul proiectului „Resita inspirationala”! Ce suntem noi astazi, ca romani? Ce suntem ca europeni? E o chestiune care-i sta la suflet pentru ca, la un anumit moment, te intrebi ce esti tu ca membru al unei comunitati. Patapievici considera ca Uniunea…

- Israelul le-a cerut cetatenilor sai sa paraseasca Turcia cat mai curand posibil pentru propria lor securitate, invocand „amenintari teroriste” tot mai mari pentru populația din strainatate, a indicat consulatul statului evreu din Istanbul. „Ca urmare a cresterii continue a amenintarilor teroriste impotriva…

- Grecia si Turcia au inceput luni, la Atena, discutii la nivelul ministrilor adjuncti de externe pentru normalizarea relatiilor dintre cele doua tari vecine, dupa ani intregi de tensiuni, transmite DPA.