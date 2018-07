Politicile de migraţie din UE, sunt "cărămizile" ce stau la baza "Fortăreţei Europa" Acordul din Germania privind mentinerea migrantilor in facilitati ale politiei timp de 48 de ore, la granita de sud cu Austria, a survenit dupa cele de la finele lui iunie de la summitul UE de a infiinta o serie de "centre controlate" pe teritoriul lor pentru a gestiona situatia migrantilor salvati pe mare si de a "explora conceptul unor platforme regionale de debarcare" pentru migranti in afara Europei.



Criticii au reactionat imediat, denuntand cele doua acorduri ca neviabile si o posibila incalcare a legislatiei UE privind dreptul la azil. Majoritatea statelor din nordul Africii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

