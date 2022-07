Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au deschis vineri o ancheta impotriva unei reprezentante insarcinate a opozitiei, Helga Pirogova, acuzata ca a "difuzat informatii false", dupa ce a criticat organizarea de funeralii fastuoase pentru soldatii ucisi in Ucraina, relateaza AFP.

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, care a ajuns cunoscuta dupa ce a aparut in direct la televiziune cu o pancarta criticand ofensiva Moscovei in Ucraina, a fost arestata duminica in Rusia, au anuntat surse din anturaj si avocatul acesteia.

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, devenita celebra dupa ce a aparut in direct la televiziune cu o pancarta criticand ofensiva Moscovei in Ucraina, a fost arestata duminica in Rusia, au anuntat surse din anturaj si avocatul acesteia, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Razboiul pe care Rusia l-a pornit in Ucraina a determinat chiar si tarile NATO sa-si schimbe optica in privinta armatelor. Se pare ca nu mai sunt de-ajuns trupele profesioniste, se apeleaza si la populatia generala. Autoritațile din Letonia anunța ca toți barbații cu varste cuprinse intre 18 și 27 de…

- Consilierul primarului ucrainean al orasului Mariupol, port strategic la Marea Azov aflat in prezent sub controlul rușilor, a anuntat vineri descoperirea unei alte gropi comune cu peste 100 de cadavre, indicand totodata ca exhumarile au fost practic suspendate, relateaza EFE si Unian cu referire la…

- Autoritatile ruse au prelungit detentia lui Brittney Griner pana la 2 iulie, potrivit agentiei locale de stiri TASS. Baschetbalista americana a fost arestata in 17 februarie, in Rusia. Pe fondul razboiului din Ucraina, detentia sportivei este prelungita regulat. Griner, legitimata la Phoenix Mercury…

- Un tribunal din Orientul Indepartat a pronunțat prima condamnare penala din Rusia pentru raspandirea de „știri false” despre razboiul purtat de Moscova in Ucraina, relateaza The Moscow Times. Autoritațile din regiunea Zabaikalsky l-au acuzat pe rezidentul local Piotr Milnikov ca a falsificat documente…

- Autoritațile de la Sofia anunța ca vor trimite arme in Ucraina din 4 mai pentru a o ajuta sa respinga invazia Federației Ruse, potrivit premierului Kiril Petkov. Declarația acestuia vine la o zi dupa ce Rusia a anunțat sistarea livrarilor de gaze natural