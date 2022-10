Politicianul rus de opoziție Leonid Gozman a descris trei scenarii cu privire la ceea ce s-ar putea intampla cu Rusia ca urmare a razboiului pe care l-a declanșat in Ucraina. In opinia politicianului, „toate sunt destul de rele pentru noi”, adica pentru Federația Rusa.Unul dintre scenariile pe care Gozman le considera posibile este ca la putere vor ajunge „golani in toata regula” precum liderul cecen Ramzan Kadirov și fondatorul Vagner PMC, Evgheni Prigojin, care pot „prelua puterea la Moscova pentru o vreme”. „Cu sange, cu impușcaturi. In general, un razboi civil”, spune el, prezicand ca o astfel…