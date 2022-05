Politica monetară şi inflaţia In ultima perioada se discuta foarte mult despre cresterea preturilor si reducerea puterii de cumparare, dar mai putin despre solutii si masurile ce ar trebui adoptate de autoritati. Preturile de consum au crescut in Romania sin aprilie?t cu 3,7- comparativ cu luna martie 2022, astfel rata anuala a inflatiei in luna aprilie 2022 comparativ cu luna aprilie 2021 a atins nivelul de 13,8- cel mai ridicat din 2004 cand rata inflatiei a fost 11,9-s1t. Inflatia este un fenomen monetar cauzat de o crestere mai rapida a cantitatii de bani din economie in comparatie cu cresterea economica. Aceasta este… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

