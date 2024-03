Politica ecologică a UE: încurcă-lume Daca vreți sa vedeți cum arata o politica ecologica pentru comerț, aceasta se prezinta sub forma unor producatori de oțel din intreaga lume care iși arata nemulțumirea in timp ce completeaza foi de calcul privind emisiile de carbon și a unor cultivatori de ulei de palmier din Malaezia și Indonezia care analizeaza minuțiosul detaliu al […] The post Politica ecologica a UE: incurca-lume first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Gainușa participa la „Asia Express” alaturi de colega lui de la radio, Oana Paraschiv. Fostul prezentator de la „Cronica Carcotașilor” a spus care a fost motivul pentru care a acceptat sa participe la show-ul de la Antena 1.Vestea ca Mihai Gainușa participa la „Asia Express” a luat pe toata lumea…

- Sezonul acesta Asia Express aduce zece perechi de vedete pe Drumul Zeilor prin Thailanda, Malaezia și Indonezia. Și de aceasta data multe obiceiuri stranii și totuși spectaculoase, religii diferite, temperaturi ridicate și bariere lingvistice ii vor pune la incercare pe concurenții acestui sezon. In…

- Așteptarea a luat sfarșit pentru fanii emisiunii Asia Express – Drumul Zeilor 2024! Au fost anunțați noii concurenți ai celebrului reality-show de la Antena 1. Filmarile vor incepe in curand. In acest an, emisiunea va fi filmata in Thailanda, Malaezia și Indonezia, țari in care 9 echipe de concurenți…

- Victor Slav participa la Asia Express, sezonul 8, alaturi de iubita lui, Selina. Fostul prezentator așteapta cu mare nerabdare sa inceapa competiția de la Antena 1 și spera ca se vor descurca.Antena 1 a anunțat oficial concurenții de la Asia Express 2024, iar printre ei se numara și Victor Slav impreuna…

- Cel mai dur reality-show al momentului schimba din nou continentul. Asia Express va duce noua perechi de vedete pe Drumul Zeilor prin Thailanda, Malaezia și Indonezia. Obiceiuri stranii și totuși spectaculoase, religii diferite, temperaturi ridicate și ba

- Cosmin Vijeu și Adi Nartea vor participa in noul sezon al competiției Asia Express - Drumul Zeilor. Concurenții vor strabate trei țari, Thailanda, Malaezia și Indonezia, intr-o expediție de neuitat. Cei doi actori au acceptat cu zambetul pe buze provocarea. Iata cateva detalii importante despre colegul…

- Ioana State, finalista iUmor, este una dintre vedetele care vor pleca pe Drumul Zeilor prin Thailanda, Malaezia și Indonezia, in sezonul cu numarul șapte al Asia Express. Care a fost prima reacție a uneia dintre cele mai apreciate femei din stand-up-ul romanesc dupa ce s-a anunțat ca participa la celebrul…

- In fiecare zi este Craciunul pe Insula Craciunului, un paradis format dintr-o jungla de 80 de kilometri patrați, care se afla in Oceanul Indian, la circa trei ore și jumatate de zbor cu avionul la nord-vest de Perth, Australia, scrie CNN .Recifurile sale infloritoare și cele 250 de specii endemice i-au…