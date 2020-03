Politia rutiera in actiune: 37 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 11.745 de lei aplicate in Maramures Miercuri, 4 martie, la Ulmeni, Moisei, Cernesti, Copalnic-Manastur si Coltau, politistii au actionat pe drumurile publice pentru a preveni implicarea participantilor la trafic in evenimente rutiere. Au fost verificate aproape 90 de autovehicule si au fost aplicate 37 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 11.745 de lei. Totodata politistii au ridicat trei permise de conducere in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru neacordarea prioritatii de trecere, informeaza IPJ. Actiunile preventive nu s-au derulat doar pe drumurile publice, ci si in unitatile de invatamant… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

