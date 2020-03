Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.700 de persoane care nu au respectat, la nivelul tarii, masura restrictionarii circulatiei au fost depistate si sanctionate in prima noapte in care au intrat in vigoare prevederile Ordonantei militare nr. 2 din 2020.

- Noua ordonanța militara emisa de autoritațile de la București in scopul limitarii extinderii epidemiei de coronavirus a adus reglementari noi in ceea ce privește circulația prin punctele de frontiera ale Romaniei in aceasta perioada vizata. Articolul 6 al ordonanței a intrat in vigoare incepand cu…

- Peste 38.600 persoane, cetateni romani si straini, au trecut frontiera in ultimele 24 de ore, dintre care aproximativ 25.600 pe sensul de intrare si 13.000 pe cel de iesire din tara. Politia de Frontiera anunta ca, luni dimineata, timpul de asteptare al autoturismelor la intrarea in tara este de…

- Au intrat in vigoare prevederile Ordonanței militare Începând de duminica seara, au intrat în vigoare o parte dintre prevederile Ordonanței militare, cu noi masuri pentru prevenirea raspândirii coronavirusului. Astfel, au fost închise mall-urile și cabinetele…

- Sambata seara, ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat un nou set de masuri pentru prevenirea raspandirii coronaviruslui, masuri care sunt cuprinse in Ordonța Militara nr. 2 din 21 martie 2020, pe care am prezentat-o pe larg la puțin minute dupa anunțul public al autoritaților ( aici ).

- Sase persoane din judetul Dambovita care nu au respectat masura autoizolarii pentru prevenirea raspandirii coronavirusului au fost amendate cu sume cuprinse intre 5.000 si 10.000 de lei.Inspectorii sanitari si politistii au verificat 76 de persoane aflate in autoizolare la domiciliu. Acestia au constatat…