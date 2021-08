Poliția Română, campanie la nivel național în sprijinul minorilor Poliția Romana, campanie la nivel național in sprijinul minorilor Foto: politiaromana.ro. Poliția Româna va începe de mâine, timp de 10 zile, o campanie la nivel național în sprijinul minorilor. Parinții sunt grupul ținta al acestei inițiative, iar oamenii legii intenționeaza sa mearga în locurile în care aceștia se pot gasi, precum mall-uri sau alte spații publice; de asemenea, campania beneficiaza și de sprijinul unor companii multinaționale. Directorul Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalitații, comisar-șef de Poliție… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

